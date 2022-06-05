Юные тюменцы посетят музей леса и понаблюдают за птицами из биноклей Фото: Вера Зенина

Сразу 20 детей из разных уголков Тюменской области побывают на экоэкскурсии в дендрарии и музее леса Сибирской лесной опытной станции на ул. Механизаторов. Выезд приурочен ко Всемирному дню окружающей среды и состоится 14 июня.

- На экскурсию отправятся участники Областной экологической программы. Это 20 ребят в возрасте 12-15 лет, которые участвуют в разных конкурсах экологической и биологической тематики. Ранее они подали заявки на экологическую смены «Эврика». Дети съедутся из Заводоуковска, Тюменского района и других мест. В музее леса педагоги расскажут им о растениях, которые произрастают в регионе, их применении, - отметил заведующий эколого-биологическим центром во Дворце творчества и спорта «Пионер» Алексей Антонов.

На следующий день, 15 июня, ребята отправятся в Гилевскую рощу, где пройдут занятия по энтомологии и орнитологии. Приглашенные спикеры предложат детям понаблюдать за птицами с помощью бинокля.

Сибирская лесная опытная станция, расположенная в четырехэтажном здании на ул. Механизаторов, основана в 1968 году. В музее леса, расположенном в одном из кабинетов, представлены такие экспонаты как шишки, ягоды, грибы и гербарии. Рядом со станцией расположен дендрарий, куда по предварительной записи водят группы школьников и студентов. Здесь можно увидеть около 70-80 видов растений, в том числе редкий орех маньчжурский, сообщает «Тюменская линия».