Погода на 5 июня 2022 года в Тюмени: потеплеет до +17 градусов

Погода в Тюмени на 5 июня Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 5 июня, тюменцев ожидает переменная облачность и небольшое потепление. Днем столбики термометров покажут +17 градусов, затем температура опустится до +14, а ночью похолодает до +11. Также подует северо-восточный ветер со скоростью 5 – 10 м/с.

По народному календарю 5 июня отмечается Леонтий огуречник. Объясняется название довольно просто. Этот день был последним, когда сеяли огурцы. А позже уже нет смысла – урожая все равно не будет.

Также по погоде в день Леонтия огуречника наши предки предсказывали погоду. Например, если боярышник весь покрылся цветами – жди суровую зиму, много оводов в огороде – год будет урожайный на огурцы, трава утром сильно пахнет – день будет солнечным и теплым, муравьев много у муравейника – к погожему дню, на рассвете душно – дождь пойдет.