Тюменские автоинспекторы расскажут горожанам об особенностях движения на велодорожках Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники ГИБДД проведут с тюменцами разъяснительную работу, в которой расскажут о необходимости соблюдать ПДД в местах, где есть велодорожки.

По словам автоинспекторов, очень часто пешеходы и велосипедисты не могут «поделить» велодорожную сеть, из-за чего подвергают себя опасности.

- Пешеходы передвигаются по велодорожкам, подвергая себя опасности быть сбитыми велосипедистами. А велосипедисты, зачастую, едут по пешеходным дорожкам при наличии велодорожек, - прокомментировали в ГИБДД.

Автоинспекторы призовут велосипедистов и пешеходов к взаимной вежливости, от которой зависит здоровье людей. Также к профилактической работе в парках, скверах и на улицах, где есть велодорожки, присоединятся школьники из отряда «Детский дорожный дозор», относящегося к отрядам мэра.