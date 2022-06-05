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Общество5 июня 2022 11:15

В Тюмени стартует серия прогулок по арт-объектам города

Экскурсанты увидят различные работы проекта «Морфология улиц»
Марина Прохорова
В Тюмени стартует серия прогулок по арт-объектам города

В Тюмени стартует серия прогулок по арт-объектам города

Фото: Вера Зенина

Работники культурного центра «Контора пароходства» объявили о старте прогулок-экскурсий, на которых горожане вместе с тюменскими художниками посетят места с интересными арт-объектами.

- На наш взгляд, трогательные и романтичные маршруты перестали сочетаться с уличной тематикой, и мы решили разделить этот проект и маршруты, охватывающие уличную культуру - «Стрит не молчит», - рассказал руководитель проекта Виктория Киселева.

В декабре прошлого года было проведено исследование, которое показало, что жителям также интересны живые прогулки с экскурсоводами. После этого было решено создать маршрут, где раскрывается тема уличной культуры в Тюмени от лица местных художников.

Главная задача, которую ставили перед собой организаторы, - привлечение жителей и туристов к продуктам уличного искусства Тюмени, а также создание бесплатного альтернативного досуга.

Первые прогулки проведут местные художники Иван Октобит и Андрей Снег. В июле стартует проект паблик-арта «Морфология улиц», а значит, что в это время в городе будут создаваться новые работы. Если они будут территориально попадать в маршруты проекта, то жителям удастся познакомиться и пообщаться с федеральными художниками, сообщает «Тюменская область сегодня».