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Общество5 июня 2022 10:23

Тюменцам рассказали, как обезопасить маленьких детей от укусов клещей

Достаточно соблюдать простые правила
Марина Прохорова
Тюменцам рассказали, как обезопасить маленьких детей от укусов клещей

Тюменцам рассказали, как обезопасить маленьких детей от укусов клещей

Фото: Ольга Крыльцова

"Советы тюменцам: как защитить маленьких детей от клещей

Жители Тюменской области продолжают страдать от укусов клещей, причем жертвами нападения опасных насекомых становятся как взрослые, так и дети.

Если вы не привиты от клещевого энцефалита, то в местах, где они обитают, следует проявлять максимальную бдительность. Особенно, если вы любите гулять в скверах и парках с детьми.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области напомнили, что, вопреки расхожему мнению, на деревьях клещи обитают редко. В основном их можно «подцепить» в траве и кустарниках.

Также специалисты ведомства рассказали, как обезопасить от укусов детей. На пример, если вы гуляете в лесу или в парке с малышом, который еще не может уверенно ходить, лучше всего переносить его на руках или перевозить в коляске. В этом случае он не сядет на траву.

Двигаясь по парку, стоит идти в центре дорожки, не задевая растущие по краям траву и кустарники. Нижние детали коляски перед прогулкой необходимо заранее обработать акарицидным аэрозольным средством для защиты от клещей - тогда они не смогут заползти по колесам к ребенку.

Одежду детей также можно обработать акарицидными аэрозольными средствами. Но это должны делать только взрослые в точном соответствии с инструкцией. Общее время обработки составляет от 30 секунд до 1 минуты − в зависимости от размера одежды.