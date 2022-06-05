Тюменцам рассказали, как обезопасить маленьких детей от укусов клещей Фото: Ольга Крыльцова

"Советы тюменцам: как защитить маленьких детей от клещей

Жители Тюменской области продолжают страдать от укусов клещей, причем жертвами нападения опасных насекомых становятся как взрослые, так и дети.

Если вы не привиты от клещевого энцефалита, то в местах, где они обитают, следует проявлять максимальную бдительность. Особенно, если вы любите гулять в скверах и парках с детьми.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области напомнили, что, вопреки расхожему мнению, на деревьях клещи обитают редко. В основном их можно «подцепить» в траве и кустарниках.

Также специалисты ведомства рассказали, как обезопасить от укусов детей. На пример, если вы гуляете в лесу или в парке с малышом, который еще не может уверенно ходить, лучше всего переносить его на руках или перевозить в коляске. В этом случае он не сядет на траву.

Двигаясь по парку, стоит идти в центре дорожки, не задевая растущие по краям траву и кустарники. Нижние детали коляски перед прогулкой необходимо заранее обработать акарицидным аэрозольным средством для защиты от клещей - тогда они не смогут заползти по колесам к ребенку.

Одежду детей также можно обработать акарицидными аэрозольными средствами. Но это должны делать только взрослые в точном соответствии с инструкцией. Общее время обработки составляет от 30 секунд до 1 минуты − в зависимости от размера одежды.