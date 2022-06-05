Жители Тобольска могут украсить город цветами и выиграть денежные призы Фото: Вера Зенина

Жители Тобольска все еще могут принять участие в конкурсе «Цветущий город». Как сообщает «Тюменская линия», заявки принимаются до 10 июня.

Горожанам предстоит разбить клумбы возле мест своей работы, у торговых центров, туристических объектов и частных домов. Затем специальная комиссия осмотрит и оценит все заявленные цветники.

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте администрации города и в официальной группе до 27 июня. Победителей наградят в рамках праздновании 435 дня рождения Тобольска на Красной площади.

Всего заявлено девять номинаций, в том числе на лучшее цветочное оформление придомовой территории многоквартирного дома, победителю которой вручат диплом и сертификат на покупку саженцев деревьев номиналом в 20 тысяч рублей.

За победу в остальных номинациях лучшим цветоводам вручат дипломы и сертификаты на покупку электронной и бытовой техники на 5 и 15 тысяч рублей.

Организатором конкурса выступил центр искусств и культуры города. Там пояснили, что главная задача конкурса – сделать Тобольск еще более красивым, ярким и привлекательным как для его жителей, так и для туристов.