Фото: "Голышмановские пограничники", соцсети

В поселке Голышманово обновляют Сквер пограничников. Авторы этой инициативы - представители местного отделения общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» и Совета ветеранов округа.

Сначала они представили свой проект на муниципальном конкурсе поддержки гражданских инициатив и получили семьдесят тысяч рублей, а затем он вошел в число победителей конкурса президентских грантов. Сумма поддержки составила полмиллиона рублей.

На данный момент голышмановская общественница Надежда Грабко с помощником Яковом Гофманом установили в Сквере пограничников центральную композицию - монументальную стену, на которой размещены семь информационных стендов с гравировкой.

Жены-пограничников Людмила Кутырева , Елена Безуглова и Людмила Саранина подготовили презентации, ставшие основой для текстов на информационных щитах. Они рассказывают об истории и традициях пограничных войск, о вооруженных конфликтах, которые сдерживали солдаты.

А на софинансировании с муниципальной администрацией заасфальтировали площадку в центре сквера. В итоге получился мини-музей под открытым небом. Чуть позже на стендах планируется оформить QR-коды.