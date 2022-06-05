В Тюмени открылась выставка картин семьи курганских живописцев

Фото: www.museum-72.ru

Жители Тюмени могут посетить уникальную выставку «В Атман», открывшуюся в музейном комплексе имени И. Я. Словцова. На ней представлены работы супругов Игоря и Надежды Щетининых: порядка 140 живописных и графических картин.

Игорь и Надежда Щетинины являются членами Союза художников России, которые не раз принимали участие в региональных, всероссийских и международных выставках. Кстати, творят свои работы они отдельно друг от друга, чтобы не мешать стили и манеру

По словам самого живописца, название выставки символично. Ватман - чистое пространство, на котором художник может изобразить все, что угодно, все, что его завораживает и привлекает. Творец волен в своих желаниях - самовыражению нет предела.

- Выставка объединяет порядка пятидесяти картин разных лет. Это и пейзажи Кургана 80-х годов, и зарисовки различных творческих поездок. Большое внимание уделяется абстрактным произведениям, - сообщила экскурсовод музея Алена Никитина.

Добавим, что в этому году Игорю Дмитриевичу исполняется 70 лет. В честь юбилея художника и была открыта экспозиция. Выставочный проект можно посетить до 10 июля, сообщает «Тюменская область сегодня».