АРВ-терапия вот уже много лет помогает бороться с распространением ВИЧ в Тюменской области Фото: Вера Зенина

АРВ- терапия (лечение антиретровирусными (АРВ) препаратами) вот уже много лет помогает бороться с распространением ВИЧ в Тюменской области.

- ВИЧ-инфекция сегодня - это контролируемое хроническое заболевание. Если так случилось, что человек инфицировался ВИЧ, то важно выявить заболевание, пока оно еще не нанесло большого ущерба, и в точности выполнять рекомендации врача по приему антиретровирусных (АРВ) препаратов. И тогда человек может жить столько же, как если бы у него не было ВИЧ, - рассказала главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Ольга Саража.

На 1 мая 2022 года в Тюменской области проживало 16 353 ВИЧ-положительных человека, это 1,1% населения региона. Из них 84, 2% принимают АРВ-препараты.

- Решение о таком лечении - очень ответственный шаг, ведь принимать препараты придется всю жизнь. Лекарств, полностью избавляющих человека от ВИЧ, пока не существует, - добавила специалист.

Современные АРВ-препараты позволяют настолько снизить уровень вируса в крови, что человек теряет способность передавать инфекцию. А это значит, что он практически перестал быть источником заражения для окружающих и снизил до минимума влияние вируса на свой организм.