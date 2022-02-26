Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 26 февраля 2022 года: скончались 8 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По сообщению местного оперштаба, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на 8 человек. Всего с начала пандемии скончались 3 895 жителей.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 1 846 новых случаев заболевания. На данный момент 24 пациента находятся на ИВЛ, а 30 334 – под медицинским наблюдением.

В России выявлено 122 995 человек с COVID-19, госпитализировано - 14 324. Всего в стране зарегистрировано 16 175 023 случая. Излечились от коронавируса 181 343 человека, скончались - 793.