Тюмень дополнительно защитят от терроризма. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области примут дополнительные меры по защите от терроризма. Глава региона Александр Моор уже дал срочные поручения руководителям региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

– Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз наша главная задача – обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения, – заявил глава региона.

По сведениям информационного центра правительства Тюменской области, будет усилена защищенность мест массового пребывания людей, топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также других потенциальных объектов террористических посягательств.