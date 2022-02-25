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Происшествия25 февраля 2022 10:36

Тюмень дополнительно защитят от терроризма

Глава региона Александр Моор дал срочные поручения
Сергей Швецов
Тюмень дополнительно защитят от терроризма.

Тюмень дополнительно защитят от терроризма.

Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области примут дополнительные меры по защите от терроризма. Глава региона Александр Моор уже дал срочные поручения руководителям региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

– Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз наша главная задача – обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения, – заявил глава региона.

По сведениям информационного центра правительства Тюменской области, будет усилена защищенность мест массового пребывания людей, топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также других потенциальных объектов террористических посягательств.