Прокуратура выявила нарушения условий содержания животных в тюменском цирке. Фото: Вадим Бегун

Прокуратура выявила нарушения условий содержания животных в тюменском цирке. В итоге должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

– В ходе проверки выявлены факты отсутствия на поднадзорной территории в местах для выгула домашних животных знаков о разрешении выгула домашних животных, специальных урн для уборки за животными, а также факты несоответствия мест для выгула установленным нормам, – пояснили в пресс-службе ведомства.

В адрес руководителя филиала цирка внесено представление, нарушения устранены. Теперь условия содержания животных приведены в надлежащее состояние.

Стоит отметить, что в 2021 году в Тюменской области прокурорами выявлено более 150 нарушений законодательства об охране и использовании животного мира. В суды направлено 69 исков на сумму более 4,5 млн рублей. Наиболее распространенными нарушениями в указанной сфере остается ненадлежащая работа органов местного самоуправления по отлову и содержанию животных без владельцев.