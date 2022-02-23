День защитника Отечества в Тюмени отметили автогонками, прыжками с парашютом и дрифтом на льду Фото: ГИБДД Тюменской области

День защитника Отечества в Тюмени отметили прыжками с парашютом, автогонками, дрифтом на льду и показательными выступлениями силовиков по задержанию преступников. Спецоперация «Лёд» проходила на льду реки Туры в районе моста Влюбленных.

На мероприятие пришли жители и гости города, были заняты все места на самом мосту и по обеим сторонам набережной. Для тюменцев выступали воспитанники центра допризывной подготовки «Аванпост» с демонстрацией различных элементов рукопашного боя, а также тюменские реконструкторы, которые восстановили один из эпизодов форсирования белорусской реки Друть во время Великой Отечественной войны.

Затем, шоу открыли спортсмены-парашютисты, выпрыгнув из вертолета типа Ми-8АМТ, пролетев над набережной с флагами России и Тюменской области. Несмотря на плюсовую погоду, парашютистам помешал сильный ветер.

– Погодные условия сегодня были довольно суровыми, наверху дул сильный ветер – 18 метров в секунду. Нас стягивало в сторону, пришлось побороться. Но всё получилось. Мы прыгали на Туру уже несколько раз: и на День города, и в прошлом году в День защитника Отечества – уже привыкли, – рассказал спортсмен Евгений Гусов.

Кроме того, зрители смогли наблюдать за торжественным прокатом служебных авто ГИБДД Тюменской области и участников автомобильных гонок. Машины с дымовыми шашками проехали по льду, а затем правоохранители и автоспортсмены продемонстрировали показательное выступление по задержанию преступников, с настоящими погонями и выстрелами.

После этого состоялись автомобильные гонками на льду, в которых соревновались как опытные спортсмены из Тюмени и других городов, так и силовики. Повсюду был слышен рёв моторов, разносился запах дыма и паленой резины.