На набережной в Тюмени прошла реконструкция сражения Великой Отечественной войны Фото: "Вслух.ру"

На набережной Туры проходило сразу несколько мероприятий, одно из них – реконструкция военного сражения времен Великой Отечественной войны «Взятие переправы». Реконструкцию проводил военно-исторический клуб «Сибирский рубеж» вместе с ТВВИКУ им. маршала инженерных войск А. Прошлякова. Об этом сообщила тюменская интернет-газета «Вслух.ру».

Совсем рядом с реконструкцией, пока стучали автоматы, проходил (и проходит) набор военнослужащих по контракту. В специально оборудованной палатке тюменского военного комиссариата можно было подробно узнать про контрактную службу и заключить договор на ее прохождение. Но большинство тюменцев заглядывают в палатку из любопытства, однако нашлись и желающие заключить контракт.

– Конечно, это не случайные люди, которые проходили мимо, решили заглянуть и подписать договор. Сюда идут целенаправленно те, кто уже служил в армии, знает, что это такое. Люди с подготовкой и конкретным желанием связать будущее со служением Родине. Контрактники – это взрослые, понимающие люди, способные сделать серьезный выбор, – отметил военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков.

Кроме приглашения к военной службе, в палатке произошло и еще одно важное событие. Тюменская областная федерация самбо заключила договор о сотрудничестве с областным военкоматом. Теперь на службу по контракту будут поступать подготовленные самбисты, бойцы пополнят ряды элитных войск. Палатка будет работать весь день. После подписания договора необходимо пройти медкомиссию в военкомате, оформить необходимые документы и, если всё будет в порядке, уже в течение 1-2 недель новый боец пополнит ряды Российской армии.