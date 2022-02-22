ЖК «Сердце Сибири» вошел в топ-3 по Тюменской области

Фото: Страна Девелопмент

Микрорайон «Сердце Сибири» застройщика ГК «Страна Девелопмент» вошел в топ-3 по Тюменской области градостроительного конкурса новостроек «Топ ЖК – 2022».

«Сердце Сибири» – флагманский проект ГК «Страна Девелопмент». ЖК класса «комфорт+» расположен в границах улиц 50 лет Октября – Пермякова – Харьковская. Проект включает 8 домов переменной этажности с многоуровневыми паркингами, большой бульвар для пеших прогулок и детсад.

В пешей доступности от комплекса находятся детские сады, школы, больницы, крупные университеты и колледжи, фитнес-центры, кафе и магазины, остановки общественного транспорта.

По концепции ЖК застройщик организует на территории настоящую тайгу. Проект озеленения оценило жюри конкурса Green Property Awards – первой независимой премии, посвященной высоким стандартам энергоэффективности, экологичности и долговечности. На территории микрорайона будет создана своя экосистема с пушистыми елками, соснами, многолетними, кустарниками и можжевельниками, лишайниками и мхами. Тематически и территориально зеленые зоны ЖК разделены на тундру, северную тайгу, южную тайгу и степь.

Недавно застройщик анонсировал старт продаж в четвертом доме ЖК «Квартал полярников». Старт запланирован на 1 марта, а сейчас будущие владельцы могут оформить предварительное бронирование, которое позволит купить квартиру по стартовой минимальной цене.

Как и в других проектах ГК «Страна Девелопмент», в «Сердце Сибири» большая вариативность планировок квартир, закрытые безопасные дворы, собственный паркинг, развитая инфраструктура самого микрорайона и придомовой территории, система «умный дом». Узнать подробнее о ЖК и забронировать квартиру можно на сайте застройщика strana.com.

Премия «Топ ЖК» – самый масштабный в России конкурс жилых комплексов новостроек. Определение финалистов, призеров и победителей осуществляется по 155 номинациям (9 федеральных, 16 окружных, 130 региональных). Участие в конкурсе приняли более 1 000 проектов более чем от 700 застройщиков.

В оценке жилых комплексов-новостроек участвовало свыше 400 экспертов из 52 регионов России. Оценка каждого ЖК проводится по 133 параметрам, объединенным в восемь групп, среди которых: комплексность застройки, обеспеченность инфраструктурой, архитектура, дворовые и парковочные пространства, система «умный дом» и многие другие.