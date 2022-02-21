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Происшествия21 февраля 2022 11:50

Ишимка украла детские вещи, спрятав их под одежду

Но далеко женщина уйти не смогла
Сергей Швецов
Ишимка украла детские вещи, спрятав их под одежду.

Ишимка украла детские вещи, спрятав их под одежду.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение о том, что в одном из магазинов пропали вещи. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя местная жительница. Женщина свою вину признала и пояснила, что решила похитить одежду в связи с финансовыми трудностями.

– Злоумышленница пришла в магазин, выбрала интересующий её товар – джинсы, кожаные брюки и несколько детских вещей, а затем отправилась в примерочную. Там она сняла с предметов одежды магнитные бирки, спрятала похищенное имущество под свою одежду, после чего скрылась, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.