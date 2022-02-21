Ишимка украла детские вещи, спрятав их под одежду. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение о том, что в одном из магазинов пропали вещи. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя местная жительница. Женщина свою вину признала и пояснила, что решила похитить одежду в связи с финансовыми трудностями.

– Злоумышленница пришла в магазин, выбрала интересующий её товар – джинсы, кожаные брюки и несколько детских вещей, а затем отправилась в примерочную. Там она сняла с предметов одежды магнитные бирки, спрятала похищенное имущество под свою одежду, после чего скрылась, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.