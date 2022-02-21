Олег Ваховский: «Сейчас особая поддержка нужна сфере здравоохранения». Фото - duma72.ru.

Депутат Тюменской областной думы Олег Ваховский утверждает, что в настоящее время особая поддержка нужна сфере здравоохранения. На его имя пришло не одно благодарственное письмо от медицинских работников. Последнее – от коллектива городской поликлиники № 1 города Сургута.

«На первичное звено югорского здравоохранения возложена огромная ответственность за здоровье жителей округа. Благодаря своевременной помощи депутата Ваховского в учреждение поступили 13 единиц оргтехники на сумму 300 тысяч рублей. Новое оборудование значительно сократило временные затраты и оптимизировало процесс работы медицинского персонала», – такое сообщение прислано от главного врача медицинского учреждения Максима Слепова.

Ранее к народному избраннику обращались сотрудники окружной клинической больницы, поликлиники № 2 Сургута, спортивной школы олимпийского резерва, Сургутского естественно-научного лицея, а также общеобразовательной школы № 45. Удовлетворены их обращения на сумму более двух миллионов рублей за счёт средств, предусмотренных на реализацию наказов избирателей.

– Помимо решения основных производственных задач, мы должны обеспечить стабильность, высокую заработную плату и уверенность в завтрашнем дне. Особое внимание необходимо уделять учреждениям здравоохранения, образования, спорта и культуры. Мы участвуем в благоустройстве, помогаем благотворительным фондам, некоммерческим организациям и поддерживаем волонтерское движение. В этой сфере моя профессиональная деятельность и мои убеждения как руководителя и как депутата Тюменской областной думы совпадают, – говорит Ваховский.

Он добавил, что в период пандемии нет времени на долгосрочное принятие решений – необходимо действовать оперативно и эффективно в интересах избирателей.

Отметим, что с сентября 2021 года более 200 ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных войн получили праздничные подарки. Были удовлетворены обращения от общественных объединений ветеранов: землячеству г. Радужный, Ханты-Мансийскому землячеству «Югра» выделены средства для проведения торжественного мероприятия ко Дню образования автономных округов.

Кроме того, в рамках волонтёрского движения Олег Ваховский оказывает регулярную помощь – доставку лекарственных средств, продуктов и предметов первой необходимости пенсионерам; обеспечивает трансфер до лечебного учреждения или объектов социального значения; техническую и методическую помощь в работе с электронными сервисами (например, регистрация на портале госуслуг, электронная запись к врачу, формирование онлайн запросов в пенсионный фонд и другие органы).

Оказывается помощь и по бытовым вопросам – мелкий ремонт, помощь электрика, плотника, сантехника. Проводятся благотворительные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных семей и оставшихся без попечения родителей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в приемное отделение тюменской ОКБ № 2 завезли новое оборудование. Врач-офтальмолог Екатерина Пономарева отметила, что прежнее рабочее место было не самым удобным, теперь ей стало легче принимать пациентов.

– В новую установку входит набор линз, щелевая лампа, фороптер, а также проектор тестовых знаков, который позволит избавиться от бумажной таблицы для определения остроты зрения. Словом, есть всё для комфортного осмотра. И, что особенно важно в пандемию, в силу конструктивных особенностей новое рабочее место создано из современных материалов и легко дезинфицируется, – рассказала глазной специалист.

По ее словам, новое рабочее место обладает хорошей эргономикой управления: моторизованное позиционирование кресла пациента и поворотного приборного стола, регуляция общего и местного освещения со встроенного пульта управления. Приборы размещены очень компактно и удобны в работе – всё под рукой, не нужно никуда тянуться.