Тюменцев лечат уникальной врачебной методикой Фото: Архив "КП"

Методика чрескожного дренирования стала доступна в тюменской Областной клинической больнице №2 с осени прошлого года. С тех пор здесь выполнено 8 таких процедур.

Технику успешно применяет Николай Земеров, врач-хирург отделения хирургии №1, прошедший обучение в Центре эндохирургии им. профессора И.В.Федорова в Казани.

Это минимальное хирургическое вмешательство, при котором пациенту вводят специальный кратер — дренаж в полостные образования и удаляют скопившуюся патологическую жидкость.

Чрескожное дренирование используется при заболеваниях пищеварительной системы в области брюшной полости. В том числе при различной локализации абсцессах, кистах, холецистите, остром панкреатите и т.д.