Серебряный стандарт: стоимость необходимых на пенсии благ тюменцы оценивают в 68,8 тыс. рублей в месяц. Фото - Сбер.

Более 90% жителей Тюмени считают, что у пенсионеров должно быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и современная бытовая техника, выяснил СберНПФ в ходе опроса в российских городах с населением более 500 тыс. человек. Доход, необходимый для обеспечения этого набора благ, респонденты из Тюмени оценивают в 68,8 тыс. рублей в месяц – на 21 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Набор благ, без которых тюменцы не представляют достойной жизни на пенсии, – это своего рода стандарт потребления, к которому люди стремятся в пожилом возрасте. Приоритетами для формирования такого стандарта респонденты СберНПФ считают качественную медицину, включая платную (98%), наличие собственной квартиры или дома (95%) и современной бытовой техники (92%), полноценное питание не только дома, но и в кафе или ресторанах (95%), а также свободный доступ к культурным ценностям (93%) и занятиям спортом или хобби (95%).

Прочие блага тюменцы считают менее важными для пенсионеров. Так, возможность путешествовать по России и миру необходима 87% опрошенных, а собственный автомобиль – 80%. Свободное время, техника для хобби и помощь по хозяйству респондентам ещё менее интересны: о них упоминают лишь 33%, 31% и 28% тюменцев соответственно.

Доступ к основным благам в пенсионном возрасте для женщин важнее, чем для мужчин. Качественное медицинское обслуживание считают обязательным 97% россиянок и 93% россиян, наличие собственной квартиры – 95% и 91% соответственно, современную бытовую технику – 95% и 88% соответственно. Интересно, что от возраста респондентов предпочтения мало зависят: набор основных благ практически одинаков во всех группах.

Тюменцы считают, что для обеспечения полного стандарта потребления на пенсии им необходимо иметь доход в 68,88 тыс. рублей в месяц. Год назад в рамках аналогичного исследования СберНПФ респонденты из Тюмени называли сумму в 47,5 тыс. рублей в месяц.

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

– Исследование показало, что, помимо обеспечения базовых потребностей – жилья, питания, медицинской помощи, россияне также считают необходимым иметь на пенсии собственные накопления, достаточные для решения различных ситуаций. Так считают 87% респондентов в среднем по стране. Подготовиться к периоду после завершения карьеры поможет сервис Пенсионная витрина. Она находится в мобильном приложении СберБанк Онлайн (вкладка Пенсии , раздел Пенсия и сервисы СберНПФ ). Сервис в простой и понятной форме покажет, сколько у вас уже накоплено рабочего стажа, на какую пенсию вы могли бы рассчитывать, если бы вышли на пенсию сегодня, и там же, в мобильном приложении, позволит подключить инструмент для долгосрочных накоплений –индивидуальный пенсионный план.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Тюмень входит в топ-5 городов по стране по уровню дохода, который жители хотели бы получать после выхода на пенсию. Сформировать собственный капитал, который обеспечивает желаемый уровень финансового благополучия после 60 лет, тюменцам поможет индивидуальный пенсионный план – простой и удобный инструмент для накоплений.