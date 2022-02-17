В Тюмени 17 февраля 2022 года отключат четыре светофора. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 17 февраля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение произойдет на пересечении улиц Фабричной и Мельничной, Профсоюзной и Котельщиков, на улице Северной, 1, с 8.00 до 17.00 – у ТЦ «Матрешка» на улице Широтной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.