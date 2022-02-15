Тюменцы увидели иммерсивный спектакль о судьбе жительницы блокадного Ленинграда

Фото: Megatyumen.ru

В Тюмени прошло открытие иммерсивного спектакля «Дым», рассказывающего о судьбе жительницы блокадного Ленинграда Валентины Викентьевны. В его основу лег одноименный графический роман «Сурвило», написанный внучкой Валентины. Он повествует о судьбе девушки, которая прошла через страшные годы репрессий, блокаду Ленинграда, работу в тюремном госпитале, но не теряла надежду еще хотя бы раз увидеть своего отца, несправедливо объявленного врагом народа.

Фото: Megatyumen.ru

Спектакль создан режиссером Владиславом Тутак и художницей Женей Исаевой. Вместе со своей командой они придумали выставку, построенную на тактильных и аудиовизуальных средствах выразительности.

В выставочном зале все эпизоды истории Валентины Сурвило пронумерованы, у каждого есть QR-код, по которому можно прослушать отрывки из романа, познакомиться с дополнительными фото- и видеоматериалами. Все представленные инсталляции интерактивны – их можно рассматривать, брать в руки, листать, читать. Создатели спектакля потратили немало времени на поиски исторических предметов, которые когда-то присутствовали в жизни Валентины.

Фото: Megatyumen.ru

Премьера спектакля состоялась в прошлом году, в значимую дату – 9 мая. Первые зрители могли познакомиться с историей в театральном центре «Космос». Уже осенью выставка попала в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая маска».

С конца июля по октябрь 2021 года «Дым» был размещен в музее «Городская дума», где его посмотрели более семи тысяч тюменцев и гостей города. В октябре прошлого года спектакль побывал в Москве в качестве участника фестиваля современного искусства «Территория.Kids».

В начале апреля «Дым» появится на всероссийском фестивале моноспектаклей «Чат» в Омске, а в августе его смогут увидеть гости Санкт-Петербургского государственного центра современного искусства.

Фото: Megatyumen.ru

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский высоко оценил эту инициативу молодежи региона. Также он отметил, что сохранение исторической памяти – одна из важнейших задач департамента.

– Историческая память – та часть нашей жизни, которую нельзя хранить законсервированной. Нужна активная деятельность. Работая над спектаклем, создавая произведение, мы создаем память заново. И пока мы этим занимаемся, она, память, будет жива, – прокомментировал Павел Белявский.

Глава департамента культуры Тюменской области Елена Майер напомнила, что только искусство может говорить о войне так глубоко и проникновенно. Благодаря творчеству свидетелей тех времен, мы можем сохранить память и передать ее новым поколениям.

– Я помню свои эмоции, когда летом 2021 года впервые посетила этот проект. Знаете, эти контрастные чувства, когда на улице светит яркое солнце, безоблачное голубое небо, поют птицы, а внутри все разрывает от боли. Но это наша история. И мы с вами должны ее помнить и передавать нашим детям. Для того, чтобы они ценили все то, что имеют сегодня, – поделилась Елена Майер.

Открытие спектакля прошло в историческом парке «Россия – моя история». «Дым» – совместный проекта департамента общественных связей и молодежной политики и театрального центра «Космос», сообщает «Мегатюмень».