Тюменские специалисты службы ранней помощи повысят квалификацию

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Начинается обучение специалистов организационным основам деятельности службы ранней помощи, которое проводит Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства. Всего будет организовано 4 образовательных модуля (каждый будет посвящен отдельной теме: это технология проведения углубленной оценки в программах ранней помощи, построение и реализация индивидуальной программы ранней помощи, специальные технологии в программах ранней помощи).

В рамках проекта 10 специалистов из Тюмени, Тобольска, Ишима, а также с. Омутинское повысят свою квалификацию и по окончании обучения смогут организовать качественную работу службы ранней помощи на местах.

– Данное обучение позволит сформировать у специалистов необходимые компетенции для раннего выявления функциональных нарушений, составления и реализации индивидуальных программ помощи для ребенка и семьи, – рассказывает Наталия Ситова, руководитель проекта и учредитель АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты». Совсем скоро мы откроем набор детей в возрасте от 6 месяцев и до 3 лет для проведения диагностики и участия в курсе индивидуальных занятий. Занятия будут направлены на формирование ключевых умений у ребенка, а также на развитие двигательной активности у ребенка.

Проект «Ранняя помощь детям и семьям» реализует АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты» www.новыегоризонты72.рф на средства фонда президентских грантов.