В Тюмени хотят запретить самовыгул собак в частном секторе. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени хотят запретить самовыгул собак в частном секторе. Сейчас эта тема актуальна не только в областной столице, но и по всей России из-за того, что участились случаи нападений агрессивных животных на людей.

– Хочется, чтобы была прямая связь между питомцем и человеком, который должен о нём заботиться. Не стоит допускать самостоятельный выгул собаки, поскольку животное может представлять потенциальную угрозу. При этом надо понимать, что агрессия собаки на улице – это практически всегда ответ на какое-то воздействие. Вряд ли она будет нападать, если вы просто проходите мимо, – отметил заместитель главы Тюмени Семён Тегенцев.

По словам директора департамента городского хозяйства, сейчас стоит такая задача: стопроцентный отлов животных без владельцев, стерилизация их и вакцинация.

В администрации города предлагают ввести требования по обязательной регистрации и учету домашних животных и их владельцев, создать единую федеральную базу учёта и обязанности внесения данных о регистрации и чипировании животных, установление на федеральном уровне ответственности владельцев за нарушение правил учёта и содержания (в том числе выгула) домашних животных.

Кроме того, необходима разработка и утверждение методики для освидетельствования животных на немотивированную агрессивность, а также поддержка тех, кто занимается защитой домашних животных и профилактикой их безнадзорности.