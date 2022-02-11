Тюменцы предложили благоустроить сквер Болгаро-Советской дружбы. Фото: Тюмень - наш дом

Жители Дома Обороны в Тюмени предложили благоустроить сквер Болгаро-Советской Дружбы. Он расположен вдоль гостевого маршрута от аэропорта Рощино по улице Ямской.

– Их предложение наряду с другими включили в рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2023 году. Оно проходит на портале «Я решаю!» до 13 февраля, – напомнили в городской администрации.

В ведомстве напомнили, что сквер расположен вдоль гостевого маршрута Тюмени от аэропорта Рощино по улице Ямской. Разбили его более 40 лет назад. «В конце 60-х годов в наш край приехало более 2 тысяч болгар, которые внесли весомый вклад в развитие экономики региона», – отметили в администрации.

Дело в том, что инфраструктура сквера со временем пришла в упадок, давно не функционирует фонтан. Местные жители желают видеть здесь единый ландшафтный ансамбль, сквер, объединенный общим архитектурным стилем с аллеей Молодоженов и кольцом улицы Ямской.