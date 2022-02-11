Владимир Якушев поручил завершить расширение трасс УрФО. Фото: Вадим Бегун

Владимир Якушев поручил завершить расширение ключевых трасс УрФО. Об этом он сообщил на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию.

– Мы стремимся к тому, чтобы основные направления (Екатеринбург – Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север) были минимум в четырёхполосном исполнении. Такие дороги исключают выезд на встречную полосу для обгона, а это наиболее частая причина серьёзных аварий, – отметил полпред президента.

Также он заявил, что необходимо продолжать оснащение трасс камерами фиксации нарушений скоростного режима. Кроме того, надо вести профилактическую работу с водителями: постоянно напоминать, что важно хорошо знать и соблюдать правила дорожного движения.

Стало известно, что за одиннадцать месяцев 2021 года общая смертность на дорогах округа уменьшилась по отношению к 2020 году на 5,6 процента: «Наша задача – сделать всё, чтобы свести этот показатель к нулю».