В Тюменской области аграриев оснастят современной техникой и новым оборудованием Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Правительство Тюменской области и АО «Росагролизинг» заключили соглашение о наращивании производства сельскохозяйственной продукции, благодаря оснащению АПК-предприятий современной техникой и оборудованием, в т.ч. на условиях лизинга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Подписи в документе поставили губернатор Александр Моор и гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

За двадцать лет «Росагролизинг» инвестировал в развитие агропромышленного комплекса Тюменской области более 2,2 млрд рублей и поставил более 800 единиц техники. По словам Павла Косова, льготный лизинг и региональные меры поддержки агробизнеса, которые используются в Тюменской области, позволяет аграриям выгодно купить технику. Ведь от нее зависит качество и количество урожая.

Как отметил губернатор Александр Моор, для технического перевооружения аграрной отрасли у лизингового механизма есть большие преимущества. С помощью него аграрии могут направлять деньги на развитие бизнеса, а не тратить из оборота крупные финансовые средства.

- Мы видим в государственной лизинговой компании долгосрочного партнера, совместно с которым сможем оказывать сельхозпредприятиям региона всестороннюю поддержку в их дальнейшем развитии, - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что правительство Тюменской области заключило соглашение с крупным туроператором «ТUI Россия». В регионе будут продвигать туристический бренд. Благодаря поддержке Ростуризма, регион получил новые возможности и перспективы.