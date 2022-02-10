В Тюменской области приступили к производству инновационной фанеры из стопроцентно березового сырья

В Тюменской области приступили к производству инновационной фанеры из 100% березового сырья Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Специализированную фанеру, изготовленную из стопроцентно березового сырья и не проводящую электрический ток, стали производить специалисты местной компании «Свеза». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, эти свойства удалось получить благодаря уникальному лаку с электроизоляционными свойствами, которым покрывают поверхность фанеры марки ФБС-АТ.

Необходимость в таком инновационном продукте появилась по запросу производителя электробусов. По новым требованиям российского техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» производители должны использовать в напольных покрытиях электроизоляционные материалы. Дело в том, что электробусы дополнены, например, подъемными механизмами для людей-инвалидов и этот механизм требует электроизоляционных свойств.

Тестовую партию диэлектрической фанеры уже направили заказчику для проверки материала при монтаже на транспорте. Материал подтвердил свои свойства – его ввели в конструкторскую документацию. Так что отныне у SVEZA Dielectric есть все документы, подтверждающие качество продукта, и сертификат соответствия для поставок в страны СНГ, и компания готова к массовому производству.

По словам руководителя отраслевой команды «Наземный транспорт» предприятия Алены Сергеевой, к материалам для нынешнего городского транспорта предъявляют повышенные требования безопасности.

– Мы считаем, что у диэлектрической фанеры есть огромный потенциал. Область ее применения не ограничена только транспортом, она может быть востребована во всех сегментах, где нужны легкие материалы, не проводящие электричество, – отметила Алена Сергеева.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области работает завод по производству уникального мороженого, вкус которого напоминает детство.