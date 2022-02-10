В родительских чатах Тюмени «гуляет» фейк с советами по дистанту. Фото: Ольга Крыльцова

В родительских чатах Тюмени «гуляет» фейк с советами по дистанту. Детям «разрешили» пинать стены в обуви, причем, делать это следует дома.

«Уважаемые родители! Чтобы ваши дети чувствовали себя дома комфортно так же, как и в школе, во время онлайн-обучения предоставьте им все возможные условия, как в школе. Например, пусть в ботинках пинают по стенам, оставляя следы, на столах выцарапывают имена своих любимых (или тех, кого они не любят). Не выключают свет в комнатах, затыкают во все открытые отверстия фантики от конфет и чипсов. Приклеивают под столы и стулья жвачку», – говорится в рассылке.

У сообщения есть продолжение: «Пусть разбрасывают по комнате кусочки бумаги и мимо урны кидают мусор. Каждые 10 минут идут в туалет и кидают в потолок влажные туалетные салфетки. Пусть во весь голос кричат и бегают из одной комнаты в другую. И самое главное, ни в коем случае не кричите на них, ведь вы можете испортить их нежную психику. Берегите свои нервы, ведь нервные клетки не восстанавливаются. А дети немного пошалят, и всё».

Жителей Тюмени рассылка заставила задуматься. «Многие родители – скорей бы в школу сплавить и отдохнуть, не понимая, что у учителей и свои дети есть. Если раньше было может в кайф в школе работать, то сейчас ад, потому что дети избалованные. Им ничего сказать нельзя».

«Сейчас только и могут учителя, что пальчиком погрозить. А в ответ их и послать могут ученики. Если раньше ученика можно было отчислить из школы, то сейчас и с урока удалить не могут. А раньше ещё и указкой можно было получить. Были и педсоветы, и родителей вызывали».

«Самое главное, что сейчас воспитательного процесса в школе как такового нет. Учителя боятся с одной стороны гороно, с другой – неадекватных яжматерей и прочих родственников. Дисциплины нет, а вседозволенность и безответственность ни к чему хорошему не приведут».

К слову, это сообщение оказалось давним мемом. Местные жители утверждают, что его рассылали еще год назад – в шутку.