В Тюмени женщина зарезала родную сестру, оскорбившую ее детей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени на семь лет колонии осудили безработную 58-летнюю Веронику Юмачикову. Она зарезала родную сестру.

Как стало известно из материалов уголовного дела, она полностью признала свою вину и рассказала, что погибшая женщина – ее родная сестра Лариса.

– Сестра осужденной злоупотребляла спиртным. В марте 2021 года Лариса переехала к ней пожить в квартиру дома на улице Одесской. В пьяном угаре та могла буянить, громко разговаривать и даже кричать. Недовольные соседи жаловались на неадекватную квартирантку и вызывали полицию, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Сестры часто ссорились на почве пьянства, скандалили и оскорбляли друг друга. Вечером 22 июня гостья оскорбила родственницу и ее детей. Тогда женщина взяла нож и вонзила его в грудную клетку сестры. Та скончалась до приезда скорой.