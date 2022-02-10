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Общество10 февраля 2022 11:15

Житель Тюмени пожаловался прокурору на плохую воду

Рассмотрение обращения взято на контроль
Сергей Швецов
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Житель Тюмени пожаловался прокурору на плохую воду.

Житель Тюмени пожаловался прокурору на плохую воду.

Фото: Вадим Бегун

Прокурор Тюменской области Владислав Московских провел прием граждан. Обратиться к нему с жалобой или предложением можно было посредством видеосвязи.

В пресс-службе ведомства сообщили, что жители региона задали вопросы по поводу безопасности дорожного движения, обращения с твердыми коммунальными отходами, благоустройства, ЖКХ, выплат социального характера, соблюдения трудового законодательства, защиты прав маломобильных групп населения и прочие.

– Житель города Тюмени пожаловался на неудовлетворительное качество воды, а заявительница из села Червишево сообщила о проблеме с уличным освещением, – рассказали в местной прокуратуре.

Рассмотрение обращений прокурором области взято на контроль. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тюменской области проверили 43 дошкольных учреждения с начала 2021 года. В детсадах исследовано 508 проб питьевой воды по микробиологическим показателям (все пробы соответствовали требованиям) и 339 проб воды по санитарно-химическим показателям (1,2 процента проб не соответствовали требованиям).