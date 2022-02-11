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Общество11 февраля 2022 4:00

На улице Луначарского в Тюмени 11 февраля 2022 года обесточат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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На улице Луначарского в Тюмени 11 февраля 2022 года обесточат светофоры.

На улице Луначарского в Тюмени 11 февраля 2022 года обесточат светофоры.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 февраля 2022 года, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение произойдет на пересечении улиц Полевой и Луначарского, Полевой и Флотской, Луначарского в районе ТюмГАСУ, 09.00 до 16.00 – на пересечении улиц Щербакова и Дружбы.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.