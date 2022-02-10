«С такими темпами наши дети уже на пенсию пойдут»: в тюменском селе не могут дождаться сдачи детсада

В тюменском селе не могут дождаться сдачи детсада. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменском селе Евсино Голышмановского района местные жители долгое время не могут дождаться сдачи детского сада. Здание начали возводить, по словам сельчан, еще в 2019 году, однако до сих пор нога детей там не ступала.

«Администрация писала, что до 1 ноября 2021 года будет детский сад введен в эксплуатацию. На сегодняшний день уже известно, что остался вопрос в документации. Также известно, что соответствующие документы Тюменью подписаны. Куда еще-то тянуть? С такими темпами наши дети уже на пенсию пойдут», – возмущается в социальных сетях местная жительница Наталья Киммель.

По ее словам, ближайший садик находится в 20 километрах: «Приезжают в 9.00, но уже в 15.00 дня выезжают домой. То есть по факту неполный день наши дети находятся в детском саду. Насколько нам известно, дата ввода в эксплуатацию – 1 апреля 2022 года. Однако уже сейчас ходят слухи, что и в этот день наши дети не пойдут в детсад».

Женщина утверждает, что ответственные органы каждый раз присылают им отписки, «только продвижений нет». Она также отмечает, что на строительной площадке находится лишь один охранник, а рабочих нет.

В администрации Голышмановского городского округа сообщили, что в январе 2022 г. представители ведомства и представители государственного заказчика и подрядчика осмотрели детский сад.

– По результатам осмотра подрядчикам предъявлены требования по некачественно выполненным внутренним и внешним работам, влияющим на безопасность нахождения в здании будущих воспитанников. Собственником здания до передачи его в муниципальную собственность является ГКУ ТО «УКС». Там сообщили, что дата окончания работ по устранению выявленных замечаний внутри здания – 1 марта 2022 года, – отметили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор сообщил об основных достижениях Тюменской области в 2021 году. За это время введено в эксплуатацию около 30 социальных объектов. По информации губернатора, за ближайшие пять лет планируется ввести в строй как минимум 25 детсадов и 45 новых школ, из которых 24 – на замену деревянных в сельской местности.