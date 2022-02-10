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Общество10 февраля 2022 10:23

«С удовольствием рекомендую»: тюменцы похвалили восьмые «Елки»

Кто-то окунулся в атмосферу детства, другие от души посмеялись
Сергей Швецов
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Тюменцы похвалили восьмые «Елки».

Тюменцы похвалили восьмые «Елки».

Тюменцы похвалили восьмую часть популярной комедии «Ёлки». Картина стала рекордсменом по просмотрам в новогодние праздники.

– Новым «Ёлкам», которых я даже не ждала, поскольку верила, что «Ёлки» последние» реально последние, обрадовалась и даже оказалась в числе первых посмотревших. Были некоторые сомнения, но не разочаровалась. Удалось и в голос посмеяться, и атмосферой новогодней зарядиться, – рассказала тюменка Лидия Вакулова.

Ее очень порадовал тонкий, но общедоступный сарказм. По ее словам, ей картина показалась местами веселой и трогательной.

– Голос Хабенского как отдельный вид искусства для меня. Новые актеры могут в самоиронию, что я уважаю в людях, и люблю понаблюдать за этим на экране. Очень не хватало «Ёлок» последние два года, поэтому с удовольствием рекомендую, – отметила Лидия.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что восьмая часть популярной комедии «Ёлки», съемки которой проходили в Тюмени и других городах страны, стала лидером по просмотрам в новогодние праздники в онлайн-кинотеатре IVI. В первые дни нового года она принесла стриминговому сервису больше подписчиков, чем другой оригинальный контент на платформе, сообщили в кинокомпании «Базилевс».