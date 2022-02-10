Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 февраля 2022 10:15

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 февраля 2022 года: умерли еще 7 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 февраля 2022 года
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число умерших от коронавируса в Тюмени 10 февраля 2022 года увеличилось на 7.

Число умерших от коронавируса в Тюмени 10 февраля 2022 года увеличилось на 7.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюмени 10 февраля 2022 года увеличилось на 7. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 790 человек.

За последние сутки в России выявлено 197 076 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 19 446, это на 3,63% меньше по сравнению с 9 февраля. Зафиксирован 701 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 106 092 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 527 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 338 091 летальный исход, выздоровели 10 909 397 человек.