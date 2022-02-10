Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 февраля 2022 года: заболели еще 2 792 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 февраля 2022 года увеличилось на 2 792. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 февраля 2022 года увеличилось на 2 792. Всего с начала пандемии ковид подхватили 125 919 человек.

За последние сутки в России выявлено 197 076 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 19 446, это на 3,63% меньше по сравнению с 9 февраля. Зафиксирован 701 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 106 092 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 527 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 338 091 летальный исход, выздоровели 10 909 397 человек.