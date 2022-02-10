На подстанции Югры энергетики внедрили систему мониторинга и осушения изоляции трансформатора. Фото - "Россети Тюмень".

В Югре на подстанции 110 кВ «Омичка» специалисты «Россети Тюмень» внедрили новую систему мониторинга и осушения изоляции трансформатора. С помощью этой инновации повысится надежность работы дорогостоящего оборудования и увеличится межремонтный период, за счет чего сократятся расходы на его капитальный ремонт. На эти цели выделено более полумиллиона рублей.

Отметим, что из-за влажности изоляции значительно сокращается срок службы трансформатора. Твердая изоляция внутри него разрушается, вследствие чего оборудованию требуется дорогостоящий ремонт. Применение новой системы мониторинга позволило энергетикам дистанционно в круглосуточном режиме отслеживать показатели влагосодержания трансформаторного масла, а также производить его осушение в автоматическом режиме.

По традиционному методу удаление влаги производится при длительном выводе высоковольтного оборудования из работы с привлечением большого количества персонала и сопровождается многократными лабораторными исследованиями. Современный модуль позволяет осушить масло при работающем трансформаторе – его не нужно транспортировать или отключать.

– Своевременное решение производственных задач с применением современных технологий не только улучшает техническое состояние электрооборудования, но и гарантирует надежную и стабильную работу инфраструктуры наших потребителей, – сообщил директор филиала Когалымские электрические сети Рашид Имакаев.