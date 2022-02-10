Тобольский аэропорт стал лучшим инвестиционным проектом года в рамках премии «Воздушные ворота России». Фото: пресс-служба АО УК «Аэропорты регионов».

Тобольский аэропорт Ремезов стал лучшим инвестиционным проектом года в рамках премии «Воздушные ворота России». Руководство и сотрудников поздравил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

– Пусть новый современный транспортный узел продолжит свою созидательную работу и станет воздушным мостом из регионов России в богатую историей, природой и интересными достопримечательностями Тюменскую область, – отметил Нерадько.

Напомним, что аэропорт Ремезов распахнул свои двери для пассажиров 24 сентября 2021 года. Первых гостей – чиновников, представителей Росавиации и журналистов – встречали по-сибирски гостеприимно и тепло: тобольскими вкусняшками и «арочным» водным салютом.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в 2022 году тоболяки смогут летать из своего города в Новый Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Сочи и Симферополь. Вообще, число направлений полетов планируется увеличить вдвое, а количество рейсов – до 26 в неделю.