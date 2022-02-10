Тюменский эксперт: «Структурированный подход к поддержке бизнеса определяет его успех». Фото: Ольга Крыльцова

Советник генерального директора ООО «Промышленный консалтинг» Наталья Филина заявила, что структурированный подход правительства Тюменской области к поддержке и информированию бизнеса определяет успех и развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Свое мнение она выразила на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

– На собственном опыте знаю, что в основном предприниматель надеется только на себя и не верит в возможность получения какой-то поддержки от государства. Большое количество изменений в законодательстве невозможно даже прочитать! Структурированный подход к поддержке и информированию бизнеса определяет его успех и развитие. Это точно работает, – отметила Филина.

Напомним, что все региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса, действовавшие в 2021 году, будут сохранены. Кроме того, правительство Тюменской области совместно с бизнес-сообществом продолжает развивать и совершенствовать систему помощи предпринимателям.

Для предоставления целевых инвестиционных займов малому и среднему бизнесу в 2022 году планируется выделить региональному Инвестиционному агентству 700 млн рублей.