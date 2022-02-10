К тобольским медикам доставили мужчину с вилкой в глазу. Фото: Вадим Бегун

В полицию Тобольска поступило сообщение от медицинского работника о том, что к ним с повреждением глаза доставлен 52-летний житель деревни Нижние Аремзяны. Полицейские установили, что мужчине был нанесен удар в глаз вилкой.

– В ходе разбирательства по поступившему заявлению выяснилось, что пострадавший распивал алкогольные напитки с ранее судимым соседом. В ходе застолья между знакомыми произошел конфликт, гость взял вилку и воткнул её в глаз мужчине, после чего ушел к себе домой, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

43-летний подозреваемый задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.