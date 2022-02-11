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Происшествия11 февраля 2022 4:40

Тюменец разукрасил гематомами лицо собутыльника

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменец разукрасил гематомами лицо собутыльника.

Тюменец разукрасил гематомами лицо собутыльника.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела голышмановской полиции поступило сообщение из больницы, что к ним за помощью с гематомами лица обратился 39-летний житель поселка. Стражи порядка задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 19-летнего местного жителя.

– Участковый узнал, что в день происшествия потерпевший пришел в гости к подозреваемому. Мужчины распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой задержанный бил руками и ногами лицо гостя, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделением дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.