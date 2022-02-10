В Тобольске после ночного пожара обнаружили тело мужчины. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

На улице Зеленой в Тобольске ночью горел одноэтажный деревянный дом. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины без внешних признаков криминальной смерти.

– В настоящее время личность погибшего устанавливается. По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства обязательно установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неисправности печного оборудования. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.