Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 6:14

В Тобольске после ночного пожара обнаружили тело мужчины

Проводится доследственная проверка
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тобольске после ночного пожара обнаружили тело мужчины.

В Тобольске после ночного пожара обнаружили тело мужчины.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

На улице Зеленой в Тобольске ночью горел одноэтажный деревянный дом. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины без внешних признаков криминальной смерти.

– В настоящее время личность погибшего устанавливается. По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства обязательно установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неисправности печного оборудования. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.