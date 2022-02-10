В Тюмени мужчина разъезжал на мамином «Мерсе» без прав и с подложными госномерами. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Малыгина в Тюмени автоинспекторы задержали «Мерседес» с подложными государственными номерами. Машиной управлял 33-летний мужчина, у которого нет водительских прав.

Он рассказал, что это авто мамы, а номера от машины отца – они находятся на хранении после продажи автомобиля. Тюменца уже три раза задерживали пьяным за рулем, последний раз в апреле 2021 года. В этом же году его три раза привлекали к ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения

– Сотрудники ГИБДД привлекли автомобилиста к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, также на него наложены 7 штрафов за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах, на сумму 8 тысяч рублей. Это 4 факта превышения скорости и 3 факта езды по полосе для маршрутного транспорта, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.