В Тюмени за неделю разбился второй подросток при падении из окна. Фото: Ольга Крыльцова

В микрорайоне Ямальский-1 накануне, 9 февраля, произошла трагедия. Здесь из окна одного из многоквартирных домов на улице Сперанского выпал подросток.

По информации очевидцев, молодой человек, на вид которому около шестнадцати лет, выпал из окна на одиннадцатом этаже. Его тело обнаружили местные жители.

Тюменские следователи подтвердили информацию о случившейся трагедии. В настоящее время сотрудники СК устанавливают обстоятельства происшествия, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице 2 февраля вечером из окна 14-го этажа многоэтажного дома № 228 на улице Революции выпал школьник. Парень скончался на месте происшествия от полученных травм.

Кстати, перед смертью он записал видеообращение: «Если вы увидели это в ленте, то, скорей всего, я умер. Почему же я умер? Не хотите – не слушайте! У меня сложилась неоднозначная, неприятная ситуация с учителями и в общем со школой. Мне супернеприятно поведение учителей и администрации школы. У меня плохие отношения с родителями и некоторыми родственниками, даже говорить не хочется».