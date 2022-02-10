Восьмая часть «Ёлок» – лидер по просмотрам в крупнейшем онлайн-кинотеатре России.

Восьмая часть популярной комедии «Елки», съемки которой проходили в Тюмени и других городах страны, стала лидером по просмотрам в новогодние праздники в онлайн-кинотеатре IVI. В первые дни нового года она принесла стриминговому сервису больше подписчиков, чем другой оригинальный контент на платформе, сообщили в кинокомпании «Базилевс».

– Мы поддержали ставку «Базилевс» на онлайн-платформы, ведь их аудитория уже превышает кинотеатральный прокат. В январские праздники восьмую часть фильма «Елки» просмотрели более 1,5 миллиона раз. Новогоднюю комедию часто смотрят в кругу семьи и друзей, а значит, количество людей, которые ее увидели, гораздо больше. Мы считаем, это успех! Особенность контента на онлайн-платформах еще и в том, что это работа с аудиторией на очень долгий срок. Люди смогут посмотреть этот фильм сегодня, завтра, через год и через десять лет. В этом году «Елки» также выйдут на федеральном телеканале, их аудитория значительно увеличится, – рассказал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

Напомним, по данным кинокомпании «Базилевс», съемки фильма «Елки-8» стали самыми масштабными за всю историю кинофраншизы, охватив сразу 7 городов России: Тюмень, Зеленоград, Пермь, Красноярск, Саранск, Уфу и Москву.

В новелле, посвященной Тюменской области, было задействовано наибольшее количество локаций, среди них термальный курорт «ЛетоЛето», аэропорт Рощино, база отдыха «Верхний бор», ресторанный комплекс «Распутинские бани», этностойбище «Увас мир хот». Съемочная команда фильма «Елки-8» на 20 % состояла из местных специалистов.

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