Эксперт рассказала о плюсах лизингового механизма для перевооружения тюменского АПК. Фото - apk.admtyumen.ru.

Эксперт из Кемерова Людмила Кобзева рассказала о плюсах лизингового механизма для перевооружения тюменского АПК. По ее мнению, таким образом сельхозпроизводители могут выгодно приобрести технику.

– Соглашение, которое подписал губернатор Тюменской области Александр Моор с компанией «Росагролизинг», позволит поддержать сельхозпредприятия региона и развивать сельское хозяйство в целом, – заявила она на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Отметим, что основная цель соглашения – это наращивание производства сельхозпродукции путем оснащения предприятий АПК современной техникой и оборудованием.

По словам главы региона, используя механизм лизинга, аграрии получают возможность не выводить из оборота крупные финансовые средства, а направлять их на дальнейшее развитие бизнеса.