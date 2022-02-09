Служба безопасности помогла в расследовании дела о взятках на тюменском предприятии. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области завершено расследование четырех уголовных дел в отношении бывшего заместителя главного инженера по проектированию предприятия «Транснефть – Сибирь», замдиректора филиала компании, посредника и трех взяткодателей. В расследовании помогли сотрудники службы безопасности нефтяной организации.

По информации от регионального СК, с 2019 по 2021 год обвиняемые разработали преступную схему для получения взяток от бизнесменов. Они предоставляли им информацию о проводимых тендерах в области изыскательских работ, а потом помогали безо всяких препятствий принимать и согласовывать выполненные (иногда частично) работы.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники ведомства наложили арест на имущество и деньги всех фигурантов уголовного дела на сумму около 40 млн руб. Стоит отметить, что первичную информацию о коррупционной составляющей в деятельности должностных лиц компании получили РУ ФСБ по Тюменской области в октябре 2020 года.

По информации экспертов, собрать убедительную доказательную базу и зафиксировать факт преступления удалось благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников службы безопасности предприятия и правоохранительных органов. Пойманных с поличным работников уволили.

– Данный случай подтвердил, что эффективной борьба со взяточниками и взяточничеством в коммерческих структурах бывает в тех случаях, когда правоохранительные органы действуют в тесном контакте с руководством и собственной службой безопасности организаций. Раскрыть это дело без службы безопасности предприятия было бы невозможно, – комментирует эксперт.