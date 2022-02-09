«Попробуйте встать на лыжи и пробежать тридцаточку»: Александр Моор прокомментировал выступления тюменцев на Олимпиаде

Александр Моор прокомментировал выступления тюменцев на Олимпиаде. Фото из личного аккаунта Дениса Спицова.

Губернатор Александр Моор прокомментировал выступления тюменских спортсменов на Олимпиаде, которая проходит в эти дни в китайском Пекине. Глава региона отвечал на вопросы журналистов в прямом эфире.

– Попробуйте встать на лыжи и пробежать тридцаточку. Надеюсь, у наших спортсменов будет шанс стать олимпийскими чемпионами. Снимаю шляпу, это титанический труд. Я сам когда-то занимался лыжными гонками, но больших успехов не добился, – сообщил губернатор.

Он также отметил, что с нетерпением ждет выступлений на соревнованиях российской ледовой дружины. Кстати, сегодня хоккеисты сыграли со Швейцарией и победили со счетом 1:0. Также Александр Моор рассказал, что они всей семьей являются поклонниками фигурного катания.

Ранее Александр Моор поблагодарил лыжника Дениса Спицова, представляющего Тюменскую область, за серебро, которое он взял на Олимпиаде. Напомним, первое место было также у российского спортсмена Александра Большунова, который просто не оставил никому и шанса догнать его.

– Такой гонки мы не видели давно. Драматично, сильно и такая развязка! Молодцы, ребята! Спасибо президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, тренерам за подготовку команды к Олимпиаде! Тюменская область гордится вами, – заявил губернатор.