Александр Моор ответил, вкладывать ли деньги в криптовалюту.

Александр Моор ответил, вкладывать ли деньги в криптовалюту. Вопрос задал один из журналистов во время большой пресс-конференции.

Губернатор сообщил, что не считает себя большим специалистом в этом вопросе, назвав криптовалюту «пока малопонятным активом.

– Если вы спросите мой совет, вкладывать ли в них деньги, я напомню вам известную и, считаю, абсолютно правильную фразу финансиста Уорэна Баффета: вкладывать можно только в то, что можешь анализировать, – ответил Александр Моор.