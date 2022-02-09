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Общество9 февраля 2022 11:20

Александр Моор ответил, вкладывать ли деньги в криптовалюту

Вопрос задал один из журналистов во время большой пресс-конференции
Вадим Бегун
Вадим Бегун
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Александр Моор ответил, вкладывать ли деньги в криптовалюту.

Александр Моор ответил, вкладывать ли деньги в криптовалюту.

Александр Моор ответил, вкладывать ли деньги в криптовалюту. Вопрос задал один из журналистов во время большой пресс-конференции.

Губернатор сообщил, что не считает себя большим специалистом в этом вопросе, назвав криптовалюту «пока малопонятным активом.

– Если вы спросите мой совет, вкладывать ли в них деньги, я напомню вам известную и, считаю, абсолютно правильную фразу финансиста Уорэна Баффета: вкладывать можно только в то, что можешь анализировать, – ответил Александр Моор.