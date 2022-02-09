Александр Моор объяснил, почему Павла Меньщикова выбрали уполномоченным по правам предпринимателей в Тюменской области

Александр Моор объяснил, почему Павла Меньщикова выбрали на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Тюменской области.

Александр Моор объяснил, почему Павла Меньщикова выбрали на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Тюменской области. Глава региона ответил на вопрос от журналиста в ходе большой пресс-конференции.

– Павел Михайлович давно в этой сфере. Лариса Кирилловна (Невидайло, ранее занимала этот пост. – Прим. ред.) его положительно охарактеризовала и рекомендовала среди всех других, – отметил Александр Моор.

Напомним, что ранее Лариса Невидайло назвала Меньщикова компетентным юристом, который проработал в ее аппарате восемь лет.

Отметим, что Павел Меньщиков окончил Тюменский государственный университет. Он создал и возглавил собственное юридическое предприятие. Работал в структуре института уполномоченных по защите прав предпринимателей с 2014 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Лариса Невидайло покинула пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Об этом сообщал информационный центр правительства региона.

– Лариса Кирилловна освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, – уточнили в ведомстве, добавив, что соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.