Александр Моор объяснил, почему Павла Меньщикова выбрали уполномоченным по правам предпринимателей в Тюменской области

Александр Моор объяснил, почему Павла Меньщикова выбрали на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Тюменской области.
Александр Моор объяснил, почему Павла Меньщикова выбрали на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Тюменской области. Глава региона ответил на вопрос от журналиста в ходе большой пресс-конференции.
– Павел Михайлович давно в этой сфере. Лариса Кирилловна (Невидайло, ранее занимала этот пост. – Прим. ред.) его положительно охарактеризовала и рекомендовала среди всех других, – отметил Александр Моор.
Напомним, что ранее Лариса Невидайло назвала Меньщикова компетентным юристом, который проработал в ее аппарате восемь лет.
Отметим, что Павел Меньщиков окончил Тюменский государственный университет. Он создал и возглавил собственное юридическое предприятие. Работал в структуре института уполномоченных по защите прав предпринимателей с 2014 года.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Лариса Невидайло покинула пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Об этом сообщал информационный центр правительства региона.
– Лариса Кирилловна освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, – уточнили в ведомстве, добавив, что соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.