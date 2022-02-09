ВТБ на 75% увеличил продажи ипотеки в Тюменской области в январе

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За январь заемщики ВТБ в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) оформили свыше 500 жилищных кредитов на 1,5 млрд рублей, что на 75% выше результата за январь-2021.

Более половины сделок в январе приходится на льготные госпрограммы – порядка 300 кредитов на 929 млн рублей. В том числе свыше 130 кредитов на 518 млн рублей банк выдал в рамках «Семейной ипотеки». Эта программа позволяет получить наиболее выгодную ставку на объекты в новостройках. Еще 160 договоров на 411 млн заключены в рамках стандартной ипотеки с господдержкой, сумма сделки по которой сейчас ограничена 3 млн рублей.

Средняя сумма сделки в Тюменской области в январе составляет 3,1 млн рублей.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом на российском рынке выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысячи кредитов, более чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

– Несмотря на прогнозы экспертов, начало нынешнего года получилось для ипотечного рынка ударным: спрос резко вырос за счет закрытия ранее полученных одобрений и ожидания населения по росту ставок по кредитам. Если динамика продаж в Москве и области окажется сопоставимой с общей по России, то можно говорить о продажах столичными банками более 110 млрд рублей ипотеки за январь, что примерно на четверть превышает прошлогодние значения. ВТБ на этом фоне увеличил продажи жилищных кредитов на 80%, – комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По оценке топ-менеджера банка, ситуация на рынке может измениться уже в феврале, если регулятор вновь повысит ключевую ставку, что может вызвать новый рост ставок по ипотеке.

– Многие игроки ожидали, что ключевая ставка в этом году не превысит 8,5%, однако уже сейчас очевидно, что мы увидим ставку в 9% и более. Это означает, что период двузначных ставок по ипотеке задержится, и при необходимости покупки жилья лучше воспользоваться текущими предложениями от банков и не ждать изменения ситуации в сторону более высоких ценовых параметров, – отметил Евгений Дячкин.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально, в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов банка по всей России.